Diese frischgebackene Mama ist schon wieder in Topform! Hilary Duff (31) und ihr Partner Matthew Koma wurden am 25. Oktober Eltern einer Tochter namens Banks Violet Bair. Nach ihrem Sohn Luca Comrie (6) ist dies der zweite Nachwuchs für die Schauspielerin – und ihr Körper scheint die Strapazen der Entbindung innerhalb von nur einer Woche schon gut weggesteckt zu haben: Die 31-Jährige wurde am vergangenen Freitag von Paparazzi abgelichtet und überraschte dabei mit ihrer schlanken Figur!

Ende der Woche war die "Lizzie McGuire"-Darstellerin allein in Los Angeles unterwegs und trug auf ihrem Ausflug einen grünen Pulli und schwarze Leggings, wie aktuelle Schnappschüsse zeigen. Unter der hautengen Hose zeichneten sich dabei eher wohlgeformte Rundungen ab, allerdings keine überschüssigen Baby-Pfündchen mehr. Außerdem machte die Zweifach-Mama einen fröhlichen Eindruck, ihr Familienglück scheint sie voll und ganz zu genießen – kein Wunder, denn in den letzten Zügen der Schwangerschaft sehnte sie die Geburt bereits sehnlichst herbei.

Diesen Eindruck bestätigte Hilary kürzlich auch in einem Schwangerschafts-Podcast, den das People-Magazin teilte. Darin verriet die US-Amerikanerin: "Ich bin jetzt älter – ich liebe das Mama-Dasein mehr als alles andere. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so werden würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so erfüllt und glücklich sein könnte." Bei ihrem zweiten Kind entschied sie sich – anders als bei ihrem Erstgeborenen – für eine natürliche Geburt. "Ich wollte die volle Erfahrung machen, was es heißt, ein Kind zur Welt zu bringen und zu verstehen, wie unglaublich unser Körper ist", begründete sie ihre Entscheidung.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma

Instagram / Hilaryduff Luca Comrie mit Mama Hilary Duff

WENN.com Hilary Duff, Schauspielerin

