So heiß turtelnd haben Sarah Lomardis (26) Fans sie ewig nicht mehr gesehen! Seit Anfang Juni ist es offiziell – die einstige DSDS-Kandidatin ist nach der medienwirksamen Trennung von Pietro Lombardi (26) wieder in festen Händen. Und ihr Partner scheint die Mama des kleinen Alessio (3) überglücklich zu machen. Immer wieder postet die Sängerin verliebte Schnappschüsse mit ihrem Roberto. Ein derart intimes Foto aus dem gemeinsamen Liebesnest dürfte allerdings eine Premiere sein!

"Guten Morgen!", kommentierte Sarah den heißen Clip in ihrer Instagram-Story. Darin zu sehen ist die gebürtige Kölnerin mit ihrem Schatz, wie er sie sanft auf die Stirn küsst. Zudem sind die beiden noch ganz verschmust zusammen im Bett – was für ein privater Beziehungs-Einblick! Noch dazu sind die zwei in ihrem Schlafzimmer nicht allein: Momentan befinden sie sich mit Alessio nämlich in einem Hotel-Apartment in München. Wie die 26-Jährige am Vorabend im Netz zeigte, befindet sich das Kinderbettchen sogar im gleichen Raum.

Mit dieser Kuschel-Szene beweisen die Turteltauben wohl ein weiteres Mal, dass aufkeimende Trennungsgerüchte unbegründet sind. Als auf den Social-Media-Plattformen der "Genau hier"-Interpretin ein paar Wochen Pärchen-Pic-Funkstille herrschte, vermuteten spitzfindige Follower bereits, dass es zwischen den beiden kriselte. Das Gegenteil bewiesen sie bereits Mitte Oktober mit neuen Fotos.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, DSDS-Zweite von 2011

Becher / WENN Sarah Lombardi im Oktober 2018

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

