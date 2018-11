Vor gerade einmal etwas mehr als vier Monaten wurde Eva Longoria (43) zum ersten Mal Mama. Sohnemann Santiago Enrique Bastón erblickte im Juni das Licht der Welt. Eine Pause gönnte sich der Leinwand-Star deshalb aber nicht. Nur drei Wochen nach der Geburt lief die Neu-Mami über den roten Teppich, weitere drei Wochen darauf saß sie wieder im Regie-Stuhl. Und auch in sportlicher Hinsicht geht Eva es nicht langsam an. Kein Wunder, dass sie auf aktuellen Red-Carpet-Bildern schon wieder rank und schlank aussieht!

Bei der The Global Gift Gala in London zeigt sich der Desperate Housewives-Star im schicken, schwarzen Hosenanzug. Genau an der Taille ist das Stöffchen besonders eng geschnitten – und Eva kann es tragen. Ob sie das ihren Sport-Sessions zu verdanken hat? Erst kürzlich tauchten Bilder von der dunkelhaarigen Schauspielerin auf, die sie beim Training mit Söhnchen Santiago im Park zeigten.

Auch die deutschen TV-Sternchen müssen sich in Sachen After-Baby-Body keinesfalls verstecken. Obwohl es selbstverständlich nicht nötig ist, so schnell nach einer Entbindung wieder in Topform zu sein, hat Love Island-Star Elena Miras (26) es dennoch geschafft. Gerade erst präsentierte sie ihre Bikini-Figur im Netz – und das nur drei Monate nach der Geburt von Töchterchen Aylen.

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Splash News Schauspielerin Eva Longoria

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Gesicht

