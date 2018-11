Dass Ariana Grandes (25) Bruder Frankie (35) auf Männer steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der einstige Big Brother-Teilnehmer und schillernde Selbstdarsteller geht sehr offen mit seiner Sexualität um. Schon früh erkannte er, dass sein Herz für das gleiche Geschlecht schlägt. Seit einiger Zeit ist Frankie sogar in festen Händen. Dabei hat er nicht nur einen Schatz an seiner Seite, sondern gleich zwei männliche Hotties – und die sind auch noch miteinander verheiratet!

Auf einem Instagram-Selfie grinst der 35-Jährige zusammen mit den Eheleuten Mike Bohl und Daniel Sinasohn überglücklich in die Kamera. Mike arbeitet hauptberuflich als Arzt, während Daniel Anwalt ist. Us Weekly sprach Frankie neulich auf seine spezielle Liason an und hakte nach. "Sie sind meine festen Freunde", erklärte der Strahlemann aus dem Hause Grande daraufhin dem Online-Magazin und fügte hinzu: "Wir daten uns erst seit drei Monaten, aber in der Schwulen-Welt sind das quasi fünf Jahre!"

Besonderen Gefallen soll Arianas Bruder an Daniels Hoseninhalt gefunden haben. So antworteter er scherzhaft auf die Frage, was er an seinem Trio-Partner möge: "Sein bestes Stück." Außerdem halte er seinen neuen Schatz für äußerst klug. "Und auch Mike, Mike ist auch sehr clever", ergänzte Frankie.

