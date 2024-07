Süß! Ariana Grande unterstützt Bruder Frankie nach Nasen-OP

Frankie Grande (41) kann auf seine kleine Schwester Ariana Grande (31) zählen. Gerade erst ließ sich der Schauspieler seine Nase machen. Auf Instagram postet er nun ein Foto von seinem frisch operierten Gesicht, auf dem er noch etwas mitgenommen aussieht. Neben der bandagierten Nase hat der Influencer auch blau unterlaufene Augen und bleiche Lippen. Doch sein Geschwisterkind liebt ihn auch so. "Du bist perfekt so wie du bist, immer!", kommentiert die "Break Free"-Interpretin. Ihre "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo nimmt das Foto mit Humor und scherzt: "Der eingebaute Lidschatten ist großartig!"

Die beiden Multitalente stehen sich sehr nahe und helfen sich, wo sie nur können. Frankie erklärte kürzlich im Gespräch mit People, dass Ariana ihn im Kampf gegen seinen Alkoholmissbrauch unterstützt habe. "Meine Schwester war mir während des Entzugs die beste Freundin. Meine Mutter hat mir natürlich auch nur unerschütterliche Unterstützung gezeigt." Der Einsatz seiner Familie habe ihm aus einer sehr schweren Zeit herausgeholfen, offenbarte der 41-Jährige: "Ich wäre nicht am Leben, wenn ich nicht nüchtern geworden wäre."

Nach der Entscheidung, nüchtern zu leben, hatte Frankie auch seine große Liebe Hale Leon kennengelernt. Seit über zwei Jahren sind die beiden jetzt schon verheiratet. Die Trauung gab der Promi-Bruder damals auf Social Media bekannt. "Ich bin endlich mit dem Mann meiner Träume verheiratet. Unsere Familien haben sich so schön zusammengefunden und wir sind auf dem besten Weg, glücklich bis an unser Lebensende zu sein", schwärmte der Blondschopf. Auch unter diesem Post freute sich Ariana und schrieb: "Und ich weine wieder. Ich liebe euch beide so, so sehr!"

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiegrande Hale und Frankie Grande im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Arianas Kommentar? Total lieb. Sie ist eine tolle Schwester. Ich finde Cynthias Spruch lustiger. Er sieht ja wirklich etwas komisch aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de