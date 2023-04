"Völlig sorgenfrei": Frankie Grande begeistert vom Eheleben

Frankie Grande (40) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Seit mehr als vier Jahren ist der Bruder von Ariana Grande (29) mit seinem Partner Hale Leon zusammen. Zwei Jahre nach dem Kennenlernen hatte der Schauspieler seinem Liebsten die Frage aller Fragen gestellt – 2022 gaben sich die beiden Turteltauben dann in einer intimen Zeremonie das Jawort. Das Paar scheint sich total wohl zu fühlen: So süß schwärmt Frankie jetzt vom ersten Ehejahr mit Hale!

"Jetzt, wo ich verheiratet bin, ist mein Leben völlig sorgenfrei. Ich fühle mich so wunderbar und unterstützt", erzählt der 40-Jährige im Interview mit People. Er sei zuvor von einer Beziehung zur nächsten gerannt, um den Richtigen zu finden und sei überglücklich, mit dem 30-Jährigen den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Nachwuchs wünsche sich das Paar auch – aber erst später: "Wir wollen unserem Kind das Beste bieten, aber wir sind einfach noch nicht so weit, was Zeit, Finanzen und all das angeht."

Vor wenigen Wochen hatte das Paar mit einem ganz schönen Schock zu kämpfen– Frankie wurde Opfer eines Raubüberfalls! Laut TMZ hatten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 17 Jahren den Onlinestar auf der Straße in New York ausgeraubt. Die Angreifer sollen ihn auf den Hinterkopf geschlagen und ihm dann die Tasche aus der Hand gerissen haben.

Instagram / frankiejgrande Hale Leon und Frankie Grande im Februar 2023

Instagram / frankiejgrande Hale Leon und Frankie Grande im Februar 2023

Getty Images Frankie Grande im April 2022

