Ihr Social-Media-Comeback hatte sich Katie Price (40) sicherlich anders vorgestellt. Um den britischen Reality-TV-Star war es lange still geworden, denn nach ihrem Zusammenbruch mit anschließender Therapie hatte sich das einstige Busenwunder eine Netz-Auszeit genommen. An Halloween meldete sich das ehemalige Model mit ein paar Posts von ihren Kids zurück, aber ihre Hater ließen nicht lange auf sich warten: Katie wurde vorgeworfen, die Lorbeeren für die Arbeit ihres Ex' zu ernten.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige jetzt einige Schnapschüsse ihrer Liebsten in deren Gruselkostümen. "Fröhliche Halloween von mir und den Kids", schrieb sie beispielsweise zu einer Aufnahme ihrer jüngsten Tochter Bunny (4). Einige Follower witterten aber gleich eine Racheaktion gegen ihren Ex-Mann Kieran Hayler (31): "Es ist komisch, dass man Monate lang nichts von ihr hört und sobald Kieran eine Halloween-Party macht, versucht sie ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen." Ein weiterer User behauptete, das TV-Gesicht habe die Gelegenheit nach der Kinderfeier ihres dritten Ex-Mannes geschickt genutzt: "Also, Kieran bringt die Kinder zurück [...] und du postet ein Foto, als ob du sie gekleidet hättest, um die Lorbeeren zu ernten."

Ihre Fans hingegen standen hinter dem TV-Gesicht und verteidigten sie gegen ihre vielen Neider. "Willkommen zurück, Katie. Ignoriere die Hater einfach. Ich hoffe, du wirst stärker und stärker", schrieb ein Bewunderer der fünffachen Mutter.

