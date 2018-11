Sofia Richie (20) würde ihr Liebesglück am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Seit einiger Zeit ist die Tochter von Sänger Lionel Richie (69) mit dem Reality-Casanova Scott Disick (35) zusammen. Trotz regelmäßiger Krisen- und Trennungsgerüchte halten das Model und sein 15 Jahre älterer Schatz nach wie vor zusammen. In Sofias Augen könnte die Beziehung aber wohl tatsächlich besser laufen: Eine Sache stört sie an ihrem Scott!

Im Interview mit HollywoodLife verrät eine Person aus ihrem engsten Kreis: "Sofia ist in ihrer Partnerschaft mit Scott zwar selbstsicher, aber manchmal nimmt es sie schon mit, dass er nicht mehr gemeinsame Bilder auf seinen Social-Media-Accounts teilt." Bisher hat nahezu alle Pärchen-Pics die Beauty und nicht ihr Beau veröffentlicht. Selbst Scotts Uploads eines gemeinsamen Turtel-Trips zeigen den Urlauber meistens allein. Das Desinteresse des dreifachen Vaters verletze die 20-Jährige sehr.

Immerhin liebe Sofia es, die ganze Welt an ihrer Lovestory teilhaben zu lassen und gebe mit dem protzigen Lord nur allzu gerne an. "In ihren Augen kommt das Posten ihrer Paar-Schnappschüsse einem Liebesbeweis gleich und es enttäuscht sie, dass Scott nicht das gleiche für sie tut", behauptet der Insider. Könnt ihr Sofias Frust verstehen?

Splash News Sofia Richie in New York City

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-Star

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

