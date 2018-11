Verstehen sich Kourtney Kardashian (39) und ihr Ex Scott Disick (35) mittlerweile vielleicht wieder etwas zu gut? Nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung gingen die beiden im Januar 2017 endgültig getrennte Wege. Doch zum Wohle der drei gemeinsamen Kinder Mason (8), Penelope (6) und Reign (3) verbringt das einstige Pärchen noch immer ziemlich viel Zeit miteinander. Zumindest bei der ältesten Kardashian-Schwester kommen offenbar noch alte Gefühle hoch.

Als die kleine Familie kürzlich Urlaub auf Bali machte, sollen sich Kourtney und Scott einander wieder angenähert haben. "Es war sehr heilsam für ihre Beziehung und eine wirklich schöne Erfahrung", erklärte ein Insider dem Magazin Hollywood Life. Wegen dieser Auszeit schwelge die 39-Jährige in Erinnerungen, die sie und den Vater ihrer Kids miteinander verbinden. Umso schwerer habe es sie getroffen, als der Unternehmer sich direkt nach dem Trip wieder in die Arme seiner 15 Jahre jüngeren Flamme Sofia Richie (20) stürzte. "Sie versucht, das nicht weiter an sich ranzulassen, auch wenn es weh tut", behauptete der Informant.

Scott und Sofias Techtelmechtel war dem Reality-Star schon von Beginn an ein Dorn im Auge. Langsam werde ihr aber bewusst, dass es sich nicht nur um eine flüchtige Romanze handelt. "Nun, da Sofia ein großer Teil seines Lebens ist, ist sie eifersüchtig, nicht mehr seine Nummer eins zu sein", erzählte ein anderer Vertrauter dem Celebrity-Portal.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern

Getty Images Kourtney Kardashian in Los Angeles

Instagram / sofiarichie Scott Disick und Sofia Richie

