Diese On-Off-Beziehung hielt länger als ein Jahr! Im Juni trennten sich Sängerin Halsey (24) und ihr Rapper-Freund G-Eazy (29) – doch kurze Zeit später gab das Pärchen überraschend seiner Liebe eine zweite Chance. Vor wenigen Tagen verkündeten die beiden dann ihr endgültiges Beziehungsaus. Während der "Me, Myself & I"-Interpret wieder fleißig Damen datet, springt nun offenbar auch Style-Chamäleon Halsey auf den Turtel-Zug mit auf. Wirft sich die Musikerin etwa wieder in die Arme ihres Ex-Freundes Machine Gun Kelly?

Nach der Trennung hat sich G-Eazy offenbar schon eine Neue angelacht – sehr zum Unmut seiner 24-jährigen Verflossenen. "Sie kann einfach nicht glauben, dass er so schnell nach vorne blickt", erzählte jetzt ein Insider HollywoodLife. Dieses Verhalten wolle Halsey nicht auf sich sitzen lassen und sei daher jetzt ebenfalls auf der Suche nach neuen Abenteuern. "Sie ist offen für neue Dates, am liebsten so schnell wie möglich", fuhr der Promi-Experte fort.

Wird die "Bad at Love"-Interpretin – wie nach der ersten Trennung von G-Eazy – wieder mit ihrem ehemaligen Lover Machine Gun Kelly anbandeln? Immerhin wurden die beiden kurz nach dem Liebes-Aus im Sommer gemeinsam auf einem Konzert abgelichtet. Jetzt soll die Situation allerdings anders sein. "Dieses Mal hat sie keine Pläne geschmiedet, um zu ihm zurückzukehren", so der Informant.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Halsey und G-Eazy bei den HeartRadio Music Awards 2018

Daniel Boczarski/Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Frazer Harrison/Getty Images Halsey, Sängerin

