Für Amy Schumer (37) geht's jetzt richtig rund – und das wird langsam ganz schön anstrengend! Im Februar machten die Komikerin und ihr Schatz Chris Fischer Nägel mit Köpfen und gaben sich das Jawort. Noch im selben Jahr hat das Paar einen weiteren Grund zur Freude: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! So aufgeregt Amy und Chris das neue Familienabenteuer auch begrüßten, leicht ist das ganze für die werdende Mutter eindeutig nicht!

Während ihrer Amy Schumer Live-Show in Las Vegas ließ sie das Publikum offen an ihren Emotionen in Bezug auf die anderen Umstände teilhaben. "Ich mag es nicht. Bisher hatte ich eine ganz schön anstrengende Schwangerschaft", gestand die Blondine. Nach eigener Aussage hat sie noch ein halbes Jahr vor sich. Damit hat sie gerade erst ihr erstes Trimester geschafft, was bekanntlich die schwerste Phase ist. Die typische Morgenübelkeit war allerdings nicht das Einzige, was Amy zu schaffen machte.

Wer könnte die erschreckende Szene im Horrorfilm "Sieben" vergessen, in der ein Mann zur Völlerei gezwungen wird? Amy jedenfalls nicht. Auf ihrem Twitter-Account teilte die Fast-Mama eine humorvolle Collage, in der sie die Szene der Maßlosigkeit nachahmt. Zu sehen sind einige leer geschleckte Teller und ein erschöpftes Schleckermaul. Die Schwangerschaft hat Amy offenbar in eine Raupe Nimmersatt verwandelt!

ZapatA/MEGA Amy Schumers Ehemann Chris

Splash News Amy Schumer (r.), Komikerin

Splash News Amy Schumer, Schauspielerin

