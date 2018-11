Hängt Kourtney Kardashian (39) etwa noch immer an ihrem Ex Younes Bendjima (25)? Die Reality-Beauty und das Männermodel waren viele Monate ein Herz und eine Seele. Seit Juli ist ihre Turtelei allerdings vorbei. Luka Sabbat verhalf Kourt daraufhin über die Trennung hinweg, anscheinend aber nicht ganz so erfolgreich: Auch dieses Paar soll mittlerweile nicht nur getrennt sein – Kourtneys neuester Begleiter sieht ihrem Ex Younes zum Verwechseln ähnlich!

Auf aktuellen Aufnahmen spaziert die dreifache Mutter überglücklich durch Beverly Hills, Kalifornien, und zwar mit einem Begleiter, der auf den ersten Blick für ihren Ex-Freund gehalten werden könnte. Teint, Haarfarbe, Größe und selbst Lippenform der beiden Boys ähneln sich. Die Frisur des mysteriösen Mannes und die des aktuell Buzz Cut tragenden Younes unterscheiden die Doppelgänger aber. Auch Younes' Haaransatz, markante Brauenform und Muttermale im Mundbereich bestätigen, dass es nicht er war, der einen Shopping-Tag mit seiner Verflossenen verbracht hat. Um wen es sich bei Kourtneys jüngstem Fang handelt, ist noch nicht bekannt.

Bedeutet das etwa, dass Kourtney noch immer an Younes hängt? Obwohl sich keiner der beiden bisher zu ihrem Liebesaus geäußert hat, machten sich im Sommer Gerüchte um die Gründe breit. Angeblich soll der 25-Jährige die Geschäftsfrau betrogen haben.

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

Splash News Kourtney Kardashian und ihr unbekannter Freund

Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Paris

