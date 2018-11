Hilary Duff (31) ist seit Kurzem stolze Zweifach-Mama! Vor einer Woche erblickte ihr neuster Spross, Töchterchen Banks Violet Blair, das Licht der Welt. Die US-Schauspielerin postete auch schon erste Pics ihrer Kleinen und verriet jetzt sogar Details zur Geburt. Für ihr zweites Kind entschied sie sich für eine Hausgeburt – und das, obwohl sie zunächst mit einer großen Angst kämpfen musste!

Wie Hilary Duff in einem Podcast auf informedpregnancy.com erzählt, war bereits zu Beginn ihrer zweiten Schwangerschaft klar: Diesmal sollte es eine natürliche Geburt werden, ganz ohne den Einsatz von Medikamenten und in ihren eigenen vier Wänden. Ihren Sohnemann Luca (6) brachte die 31-Jährige damals mit einer PDA (Periduralanästhesie) im Krankenhaus zur Welt. Diesmal wollte sie aber die "volle Erfahrung" einer Geburt machen. Sie selbst sei zuvor zwar noch nie bei einer Hausgeburt dabei gewesen, doch viele bewegende Videos hatten sie inspiriert. Außerdem habe sie in ihrem Leben bereits einige Dinge gemeistert, die ihr zunächst unmöglich erschienen. Dennoch gibt es eine Sache, vor der sie sich wirklich fürchtete: "Wenn Schmerzen ins Spiel kommen, habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst."

Doch die Schauspielerin überwand ihre Ängste und brachte Töchterchen Banks genauso zur Welt, wie sie es geplant hatte: im Kreise ihrer Liebsten. Dazu trug laut Hilary Duff auch die gute Vorbereitung von ihr und Ehemann Matthew Koma einiges bei.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und Töchterchen Banks

MEGA Hilary Duff mit Freund Matthew Koma Anfang Oktober 2018 in Los Angeles

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Luca Comrie

