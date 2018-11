Er erfüllte sich einen ganz speziellen Wunsch! Zu seinem Geburtstag am vergangenen Sonntag sprang P. Diddy (49) in Los Angeles aus über 3.000 Meter Höhe mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug. Der Skydive endete für den Rapper aber nicht etwa auf einer beliebigen Gründfläche: Wie beabsichtigt, landete der "Through The Pain"-Interpret auf einem Grundstück in den Holmby Hills – direkt im Garten der legendären Playboy Mansion!

Dort warteten auf den Musikproduzenten schon Freunde und Familienmitglieder, die ihn kreischend begrüßten. Auf Twitter postete der 49-Jährige anschließend ein Video des Fallschirmsprungs und schrieb dazu: "Ich habe es gemacht! Danke an meine Nachbarn in der Playboy Mansion, dass ich ihr Haus zur Landung benutzen durfte!" Ob er auch eine Party im Stil des verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner (✝91) gefeiert hat, ist nicht bekannt.

Dass Sean Combs alias P. Diddy sich für diese actiongeladene Geburtstagsaktion entschieden hatte, habe laut TMZ einen bestimmten Grund gehabt. Die Inspiration habe er von Will Smith (50) erhalten. Der Hollywood-Star hatte sich im September zu seinem 50. Geburtstag einen Bungee-Sprung gegönnt – und sich aus einem Helikopter im Grand Canyon abgeseilt.

Nicholas Hunt/Getty Images P. Diddy bei der Pre-Grammy-Gala in New York

Anzeige

Getty Images / Spencer Platt Rapper P. Diddy im Jahr 2003

Anzeige

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez bei den MTV Video Music Awards 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de