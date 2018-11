Wie viel Geld hat Shirin David eigentlich schon für ihren Perfektionismus ausgegeben? Obwohl die YouTuberin erst 23 ist, hat sie sich bereits einigen Schönheitseingriffen unterzogen – sowohl ihre Haare, ihre Lippen als auch ihre Zähne sind gemacht! Erst kürzlich ließ die Musikerin sich in einer aufwendigen Operation die Nase ihrer Träume verpassen. Nun beantwortete Shirin endlich die Frage, die ihren Fans schon lange auf der Zunge brennt: Wie viel hat das alles bloß gekostet?

In ihrem neusten YouTube-Clip versucht die 23-Jährige, die stolze Summe zusammenzuzählen – mit einem erstaunlichen Ergebnis: "Wir liegen ungefähr bei 75.000 Euro." Shirin mutmaßt sogar, dass das nicht mal alles sei: "Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber das kommt auf jeden Fall hin", berichtet sie weiter. Der Webstar bereut diese Investition in seinen Körper nicht: "Was ihr hier seht, ist halt pures Geld."

Die Reaktionen ihrer Follower auf diese Enthüllung fielen unterschiedlich aus. Während die einen in den Kommentaren mit Worten wie "totale Verschwendung" und "peinliche OP-Sucht" um sich schmissen, erntete Shirin auch einige Komplimente seitens der User: "Und jeder Penny war es wert, wenn man dich so anschaut" und "Du siehst einfach fantastisch aus", versicherten ihr zwei YouTube-Nutzer.

Mathis Wienand/Getty Images Shirin David auf der GLOW Convention in Düsseldorf

Getty Images Shirin David im September 2017

Instagram / shirindavid YouTube-Star Shirin David vor ihrer Nasen-Operation

