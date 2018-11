Nicht ohne ihren Leibarzt! Als Königin von Großbritannien ist man selbstverständlich stets gut bewacht. Doch neben einer Entourage aus Sicherheitskräften und Leibwächtern hat Queen Elizabeth II. (92) noch ganz andere wichtige Helferlein an ihrer Seite. Nach über 65 Jahren auf dem Thron reist die 92-Jährige nämlich nie ohne ihren persönlichen Arzt um die Welt – und dieser bleibt immer ganz in der Nähe der Monarchin des Inselstaates.

Offizielle Auftritte rund um den Globus zu vernachlässigen kommt für die Queen trotz ihres hohen Alters nicht infrage. Zu ihrem eigenen Schutz begleitet sie deshalb stets ein persönlicher Arzt, der die lokalen Gegebenheiten vor Ort recherchiert und im Falle des Falles die richtigen Schritte einleiten kann. Auch der Doktor reist nicht ohne Gepäck – er ist ausgestattet mit einem Koffer voller Notfallmedizin sowie einem Defibrillator, wie die britische Hello! berichtet. Und weil royales Blut so kostbar ist, kommen bei Reisen in Länder mit schlechter Blutversorgung sogar eigene Blutkonserven mit!

Während auch Elizabeths Sohn Charles nur mit Leibarzt verreist, vertrauen die Enkel der Queen, Prinz William (36) und Prinz Harry (34), auf Reisen auf lokale Krankenhäuser. Vor Ort werden den jungen Royals eigene Ärzte bereitgestellt.

