Na, ob sich Cheryl Cole (35) diese Idee nicht noch einmal durch den Kopf gehen lässt? Die Sängerin ist seit Juli offiziell von ihrem Showbiz-Kollegen Liam Payne (25) getrennt. Seither hat sich die Musikerin kaum in der Öffentlichkeit gezeigt und auch mit Statements zum Liebes-Aus eher zurückgehalten. Jetzt spricht sie erstmals seit Langem wieder über ihr Privatleben – und da wünscht sich Cheryl einfach nur noch Ruhe!

Im Podcast Table Manners With Jessie Ware gab sich die 35-Jährige ungewohnt offen. In geschäftlichen Dingen wisse sie zwar genau, was sie wolle und was nicht, doch in Liebesdingen sehe das ganz anders aus. "Ich denke, in Sachen Romanzen bin ich noch nicht so weit. Das hat einfach aufgehört... da passiert nichts mehr, es ist vorbei. Ich habe den Mann meines Lebens gefunden", spielte Cheryl auf ihren Sohn Bear (1) an. Mit der Situation gehe es ihr aktuell aber ziemlich gut, fügte die X Factor-Jurorin hinzu.

Ihrem Ex wurden währenddessen jede Menge Flirts mit neuen Flammen nachgesagt. Unter anderem waren Liams frühere Partnerin Danielle Peazer (30) und Rita Ora (27) im Gespräch. Vor einigen Wochen machte der One Direction-Star jedoch klar, dass er Single ist – ob er genau wie seine Verflossene noch eine Weile solo bleiben möchte, ist allerdings nicht bekannt.

WENN.com Liam Payne und Cheryl Cole

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne und Cheryl Cole

Getty Images Liam Payne bei den VMAs 2018 in New York

