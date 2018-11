Mit dieser Schuh-Auswahl hätten wohl die wenigsten bei Prinzessin Mary von Dänemark (46) gerechnet! Die gebürtige Australierin befindet sich momentan mit ihrem Mann Prinz Frederik (50) auf Staatsbesuch in Italien. Beim Besuch der Terme Di Caracalla in Rom überraschte die 46-Jährige die Fotografen mit einem bestimmten Detail ihres Outfits: Zu dem offiziellen Termin trug sie keine Pumps oder High Heels – sondern bequeme Sportschuhe!

In der italienischen Hauptstadt präsentierte sich die Mehrfach-Mama in einem eleganten, cremefarbenen Kleid mit langen Ärmeln. Dass Mary ihr Dress mit lässigen Sneakers kombiniert hatte, lag vermutlich an dem unebenen Schotterstein-Bodenbelag der antiken Therme. Ganz der Mode-Profi, schlüpfte die dunkelhaarige Beauty in beigefarbene Heels, nachdem sie den unsicheren Grund verlassen hatte.

Die Prinzessin hat aber noch weitere Fashion-Tricks auf Lager: Sie recycelt zum Beispiel ihre Kleider. Vergangenes Jahr trug Mary zum Neujahrsempfang für die Diplomaten im Kopenhagener Schloss Christiansborg ein Kleid, das sie bereits 2008 und 2010 angehabt hatte.

Hanne Juul / Aller Media / MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark

Hanne Juul / Aller Media / MEGA Mary von Dänemark mit Sonnenbrille

Hanne Juul / Aller Media / MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark in Italien

Hanne Juul / Aller Media / MEGA Turnschuhe von Mary von Dänemark

ROYAL PRESS EUROPE/ACTIONPRESS Prinzessin Mary 2008 und 2010 beim Neujahrsempfang in Kopenhagen



