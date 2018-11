Das wäre ein ganz schönes Tempo! Erst im Januar kam das dritte Kind von Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) zur Welt. Die kleine Chicago West wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Offensichtlich können die dreifachen Eltern aber gar nicht genug von Nachwuchs bekommen! Berichten zufolge haben Kim und Kanye schon alles für Kind Nummer vier in die Wege geleitet: Sie wollen einen kleinen Jungen aus Armenien adoptieren.

Die Familie von Kims verstorbenem Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) stammt aus dem Binnenstaat im Kaukasus. Daher sei es für die 38-Jährige ganz selbstverständlich, ein Baby aus diesem Land zu adoptieren. "Sie haben Kontakt mit einem Kinderheim in Armenien aufgenommen, das sie schon vor drei Jahren besucht haben und planen in den nächsten Wochen einen Trip dort hin", plauderte nun ein Vertrauter des exzentrischen Paares gegenüber Heat aus.

Kim hofft nach ihrer Erstgeborenen North West (5), Söhnchen Saint West (2) und Baby Chi nun offenbar auf einen kleinen armenischen Jungen, der sie an ihren Vater erinnern wird. Sogar der Name steht anscheinend schon fest: "Sie haben sich dazu entschlossen, ihn Sam zu nennen, nach Kims Ur-Ur-Großvater Saghatel Kardaschoff, der seinen Namen zu Sam Kardashian ändern ließ, als er in die Vereinigten Staaten kam."

Instagram / Kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de