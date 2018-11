Was für eine süße Red-Carpet-Premiere als frisch verlobte Dame! Erst Ende Oktober verriet Zoe Kravitz (29) ganz nebenbei in einem Interview, dass ihr Freund Karl Glusman ihr einen Ring an den Finger gesteckt hat. 2016 hatte das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht und war seither immer wieder zusammen über diverse rote Teppiche geschlendert. Nun wagten sich die Turteltauben zum ersten Mal als Bald-Eheleute auf ein Event – und verzauberten mit ihrem Anblick alle anwesenden Fotografen!

Bei der großen Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" – in dem auch die US-Amerikanerin wieder eine Rolle übernimmt – turtelten Zoe und ihr Karl am vergangenen Mittwoch in Paris, was das Zeug hält! In einem schulterfreien engen Pailletten-Dress mit XXL-Schleife auf dem Rücken schmiegte sich die 29-Jährige an ihren zukünftigen Göttergatten. Und auch der konnte in seinem klassischen Anzug kaum die Finger von seiner Liebsten lassen: In einem unbeobachteten Moment streifte das Schauspieler-Couple Hand in Hand an den wartenden Fans vorbei.

Weitaus weniger glamourös als dieser Auftritt als verlobtes Pärchen, scheint der Antrag von Karl gewesen zu sein! Das verriet die Tochter von Lenny Kravitz (54) kürzlich im Gespräch mit dem Rolling Stone: Als Karl vor seiner Angebeteten auf die Knie gegangen war, habe sie in Jogginghose und ein wenig betrunken auf der Couch gesessen.

