Da hat Lisa Müller ja etwas losgetreten. Die Frau von Bayern München-Star Thomas Müller (29) hatte vergangenes Wochenende Bayern-Trainer Niko Kovac im Netz dafür kritisiert, dass er Thomas im Spiel gegen den SC Freiburg so spät eingewechselt hatte. Dafür kassierte die Spielerfrau anschließend so viel Hate, dass sie die Kommentarfunktion ausschaltete und alle Bilder mit ihrem kickenden Liebsten aus den sozialen Netzwerken löschte. Jetzt äußerte sich eine andere Spielerfrau zu dem Vorfall. Cathy Hummels (30) verkündete: Sie hätte sich an Lisas Stelle zurückgehalten.

Wie die Influencerin jetzt im Interview mit t-online.de erklärte, würde sie sich zu den Einsatzzeiten ihres Ehemanns Mats (29) auf dem Spielfeld grundsätzlich nicht äußern: "Ich finde, es steht mir nicht zu, mich in das Business meines Mannes einzumischen. Er mischt sich bei mir auch nicht ein", sagte sie. Zwar würden sie sich zu Hause durchaus über ihre Jobs austauschen und sich auch beraten. Aber: "Das machen wir im Privaten, hinter verschlossener Tür."

Gibt es jetzt etwa Beef zwischen den beiden Spielerfrauen? Einen Streit mit ihrer Freundin Lisa habe sie durch das Statement nicht auslösen wollen, so Cathy. "Lisa ist eine Freundin von mir, die ich sehr schätze. Ich habe lediglich gesagt, was ich tun würde", stellte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story klar.

Getty Images Fußballer Thomas Müller mit seiner Frau Lisa bei der "Das Pubertier"-Premiere in München

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei einem Hugo-Boss-Event in Düsseldorf

Anzeige

CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images Mats Hummels und Thomas Müller bei der WM 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de