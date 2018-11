So süß kümmerte Dylan Sprouse (26) sich jetzt um Barbara Palvin (25)! Auch die ungarische Beauty gehörte neben Toni Garrn (26), Adriana Lima (37) und Co dieses Jahr wieder zu den Laufstegschönheiten, die bei der legendären Victoria's Secret-Show über den Catwalk schweben durften. Diesen heißen Anblick wollte ihr Liebster sich natürlich nicht entgehen lassen – zur Belohnung für ihren großen Auftritt machte Dylan Barbara sogar ein einfallsreiches Geschenk: Fast Food!

"Er bringt mir Shake Shack Burger mit", schwärmte das Supermodel noch vor der Show gegenüber People – und tatsächlich: Dylans Accessoire für diesen Abend war eine große braune Papiertüte der Fast-Food-Kette, mit der er lässig über den Pink Carpet schlenderte! Barbara habe sich am Morgen vor dem Event noch heißhungrig Videos von Essen angesehen, wie sie weiter berichtete. Vor ihrem Walk habe sie ganz genau darauf achten müssen, was sie isst, um perfekt in Form zu sein. Hinterher durfte sie dann aber endlich wieder zulangen.

Barbara sei froh, in Dylan einen Freund zu haben, der sie derart unterstützt! Die Turteltauben sollen seit dem vergangenen Sommer ein Paar sein – vor drei Monaten tauchten die ersten gemeinsamen Paparazzi-Schnappschüsse der beiden auf. Was haltet ihr von der Burger-Aktion? Stimmt ab!

Derrick Salters/WENN.com Dylan Sprouse bei der Victoira's Secret Fashion Show 2018

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Model Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret Model Barbara Palvin und Schauspieler Dylan Sprouse

