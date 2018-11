Dieser Post ging ordentlich nach hinten los! Topmodel Heidi Klum (45) geht mit ihrer Erfolgsshow Germany's next Topmodel im nächsten Frühjahr mittlerweile in die 14. Runde. Seit 2006 sucht die Freundin von Tom Kaulitz (29) mit immer wieder wechselnden Jury-Mitgliedern nach dem nächsten Model-Mädchen. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die neue Staffel schon fleißig und Heidi gibt ihren Fans im Netz erste Einblicke. Ein Set-Pic sorgte dabei schon für hitzige Diskussionen!

Der Auslöser für die Bemerkungen war das Outfit der 45-Jährigen. Dick in einer Daunenkombi aus Jacke sowie Rock eingepackt saß die GNTM-Jurorin in einem Seilbahn-Lift und grüßte aus einer verschneiten Bergregion. "Baby, es ist kalt draußen", schrieb sie zu dem Foto auf Instagram. Das kam nicht bei all ihren Followern gut an. "Und die Mädels müssen bestimmt im Bikini im Schnee posieren" und "Dann kann man wohl davon ausgehen, dass die Mädels knapp bekleidet sind, wenn die Chefin so eingemummelt ist", zeigten sich zwei User empört.

Doch in den Kommentaren hagelte es nicht nur Kritik, sondern auch positive Worte der erwartungsvollen Neugier. "Ich freue mich auf die neue Staffel", "Ich bin schon ganz aufgeregt" oder "Ich muss unbedingt Karten für das Finale kaufen", beschrieben einige Nutzer ihre Vorfreude. Seid ihr schon auf die neue Staffel gespannt? Stimmt in der Umfrage ab!

SplashNews.com Heidi Klum in New York

Instagram / michael.michalsky Heidi Klum und Michael Michalsky im November 2018

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2018 in Beverly Hills

