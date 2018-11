Michael Michalsky (51) bringt ein wenig Licht ins Germany's Next Topmodel-Dunkel! Nach heftigen Spekulationen um die Neuerungen der kommenden Staffel klärte der Designer nun zumindest ein paar offene Fragen: Im Gegensatz zu Ex-Jury-Kollegen Thomas Hayo wird Michael auch weiterhin an der Seite von Heidi Klum (45) zu sehen sein. Obendrein zeigte Michael sogar erste Eindrücke von den Dreharbeiten zur allerersten Folge!

Erst vor ein paar Tagen verkündete Heidi, dass der Dreh zur 14. Staffel von GNTM begonnen habe und ihre Top 50-Kandidatinnen auch schon festständen. Jetzt postete der 51-Jährige auf Instagram ein Foto mit Heidi in Berlin. "Erste Folge von Germany's Next Topmodel", heißt es unter seinem Posting. Das Bild ist vermutlich in der Unterführung am Messedamm im Internationalen Congress Centrum in Berlin entstanden, worauf die orangefarbenen Kacheln an der Wand schließen lassen.

Kein unbeliebter Drehort: Genau dort wurde auch schon einer der Hunger Games-Filme gedreht. Der zweite Teil von "Mockingjay" mit Stars wie Jennifer Lawrence (28) oder Liam Hemsworth (28) feierte wegen der vielen Drehorte in Berlin sogar seine Weltpremiere in der deutschen Hauptstadt.

WENN.com Michael Michalsky beim Burda-Sommerfest in Berlin

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images Heidi Klum und Michael Michalsky auf einer Oscar-Party in Beverly Hills

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Michael Michalsky, Mode-Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de