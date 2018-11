Alexander Hindersmann (30) reicht es endgültig! Seit der Strahlemann die Trennung von der amtierenden Bachelorette Nadine Klein (33) bekannt gegeben hatte, erreichten ihn immer wieder fiese und gehässige Fan-Kommentare. Überraschend war das Liebes-Aus für viele Follower nämlich nicht gekommen. Nachdem der Gammelbyer nun beteuerte, sich eine zweite Chance mit der TV-Beauty zu wünschen, muss sein Postfach geradezu übergelaufen sein. Denn Alex rastete in einem neuen Post wegen der ständigen Fake-Vorwürfe komplett aus!

In einem Instagram-Post platzte dem 30-Jährigen nun endgültig der Kragen! Er habe es einfach satt, sich beleidigende, demütigende oder verletzende Kommentare gefallen zu lassen! Vor allem die ständigen Anschuldigungen, seine Liebe zu Nadine sei nur geschauspielert, trieben Alex regelrecht zur Weißglut: "Es reicht jetzt wirklich! Mir muss keiner folgen, der glaubt ich wäre ein Schauspieler, meine Gefühle wären nur fake, die Beziehung wäre nur fake oder der keine Werbung sehen will. Es ist jedem selbst überlassen. Lasst die Leute doch einfach leben und ihr Ding machen. Habt ihr keine anderen Hobbys?", zeterte er drauf los.

Für Alexander zählt gerade nur eines: Er möchte seine Nadine zurückgewinnen! In einem Interview mit RTL hatte der Muskelmann bereits gestanden, dass er nach wie vor jeden Tag an seine Traumfrau denke. Und tatsächlich scheint sich das Ex-Paar nach und nach wieder anzunähern. Auf Instagram kommentierten die beiden fleißig ihre Bilder, was sich zu einem kleinen, aber vielsagenden Insta-Flirttalk entwickelte.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann

Thibault Ulbricht Alexander Hindersmann beim Deutschen Bloggerpreis

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein, bekannt aus "Die Bachelorette"

