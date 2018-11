Ist die Trennung von Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33) doch nicht endgültig? Vor wenigen Tagen gab das diesjährige Bachelorette-Paar sein Liebes-Aus bekannt. Vor allem den Fitnesstrainer nahm das Ende der Beziehung heftig mit, wie er im Netz preisgab. Nun scheint es aber einen Hoffnungsschimmer zu geben: Alex und Nadine plaudern ganz locker im Netz miteinander – Fans wittern die Chance auf ein Liebes-Comeback!

In ihrem neuen Instagram-Posting stellte die Ex-Rosenlady ein paar neue Stücke ihrer Wohnzimmer-Deko vor. "Sieht gleich viel besser aus", befand Alex, woraufhin seine Verflossene ihm zustimmte. Dann scherzten die beiden noch über die Risse in Nadines Jeanshose, fast wie ganz normale Freunde – oder geht da inzwischen wieder mehr? "Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie denke ich bei euren Posts gerade: 'Was sich liebt, das neckt sich'", kommentierte ein User und bekam dafür einigen Zuspruch.

Damit nicht genug der Online-Interaktion: Nadine gab den letzten beiden Foto-Postings ihres einstigen Auserwählten jeweils ein Like. Außerdem verteidigte Alex die Münchnerin mehrfach gegen böse Anfeindungen in den Kommentaren. Der 30-Jährige verheimlicht gar nicht, dass er auf eine Reunion mit seiner Ex hofft. "Ob es eine zweite Chance geben wird, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben und werde auch dafür kämpfen", verriet er gegenüber RTL.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, "Die Bachelorette" 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und sein Hund Louis

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein

