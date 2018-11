James Middleton (31) tanzt auf mehreren Hochzeiten! Bei den romantisch-royalen Festen des britischen Königshauses ist der jüngere Bruder von Herzogin Kate (36) und Pippa Middleton (35) stets ein gern gesehener Gast. Allein in diesem Jahr begleitete der charmante Frauenschwarm seine Schwestern auf gleich zwei Veranstaltungen des Hochadels. Im Mai bezeugte er, wie sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) das Jawort gaben. Vergangenen Monat wohnte er schließlich auch dem Gottesdienst und den Feierlichkeiten rund um Prinzessin Eugenies (28) und Jack Brooksbanks (32) Eheschließung bei. Zur Abwechslung ging es für den Unternehmer jetzt aber auf ein komplett anderes Event: Er zeigte sich bei den GQ Awards.

Zum 20. Mal wurden am Donnerstagabend in Berlin die GQ Men Of The Year-Awards verliehen. Die Hollywooddichte der Gästeliste suchte auch in diesem Jahr in der Komischen Oper wieder ihresgleichen. Neben Orlando Bloom (41), Patrick Dempsey (52) und Co. strahlte auch der 31-jährige Brite auf dem roten Teppich der Hauptstadt. Für den Anlass war er in eine Schottenhose geschlüpft, die er mit einem schwarzen Samtjackett inklusive Mohn-Brosche kombinierte. Den Look vervollständigte er mit einer Fliege.

Mit dem extravaganten Outfit wollte James wohl seiner neuen Wahlheimat Schottland Tribut zollen. Laut Daily Mail arbeite er zurzeit als Hotelier in der noblen Glen Affric Lodge in der Nähe von Loch Ness – die gehört seinem Schwager James Matthews (43), Pippas Ehemann.

P.Hoffmann/WENN.com James Middleton bei den GQ Awards 2018 in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com James Middleton bei den GQ Awards 2018 in Berlin

Alastair Grant - WPA Pool/Getty Image James Matthews mit Pippa und James Middleton an Prinzessin Eugenies und Jack Brooksbanks Hochzeit

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Image James und Pippa Middleton mit James Matthews an Prinz Harrys und Herzogin Meghans Hochzeit



