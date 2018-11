Ein Deal mit dem Die Höhle der Löwen-Investor Ralf Dümmel (51) rettete die Pook-Gründer Kanokporn und Michael Holtsch vor dem Bankrott. Vor einem Monat stellte das Ehepaar ihre Kokosnusschips in der Show vor und konnte den 51-Jährigen von ihrem Produkt überzeugen! Gerade noch rechtzeitig, wie die Thailänderin in der Sendung erklärte, denn das junge Unternehmen stand offensichtlich kurz vor dem Ruin!

In der letzten Folge zeigte Kanokporn Geschäftspartner Ralf ihre Heimat. Gemeinsam reisten sie nach Asien, um sich vor Ort ein Bild von der Produktion zu machen. Der Auftritt in der Show und die Unterstützung des Unternehmers haben sich bezahlt gemacht. Inzwischen hat Pook den Einstieg in den deutschen Markt geschafft, vorher wurde der Snack in Island, Portugal und der Schweiz verkauft. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind bei einer Vorbestellung in Höhe von 650.000 Tüten längst vergessen.

Für die Zweifachmama war Aufgeben sowieso nie eine Option. Als sie acht Jahre alt war, verließ ihre Mutter die Familie, um in Taiwan nach Arbeit zu suchen. Kanokporn musste sich alleine um ihre jüngeren Geschwister kümmern. "Ich wollte nicht, dass meine Kinder das Gleiche erleben. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Es gibt nur eine Antwort: Es muss weitergehen", erinnerte sich die 37-Jährige unter Tränen zurück.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Georg Wenzel/ActionPress Ralf Dümmel beim Fotocall von "Die Höhle der Löwen" in Berlin

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Vorstellung von Pook-Chips in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de