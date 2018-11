Wer gegen die wunderschönen Victoria's Secret-Models ankommen will, der muss sich schon etwas einfallen lassen. Das dachten sich offenbar auch Halsey (24) und Rita Ora (27). Die Sängerinnen gehörten am Donnerstagabend – neben Shawn Mendes (20), The Chainsmokers, Bebe Rexha (29), Kelsea Ballerini (25) und The Struts – zu den musikalischen Acts, die bei der legendären Unterwäsche-Show für Stimmung sorgten. Und in Sachen Mode konnten die beiden problemlos mit den Laufstegschönheiten mithalten!

Halsey inspirierten allem Anschein nach die Flügel der VS-Engel zu Outfit und Make-up für ihre Catwalk-Performance: Das Highlight ihres coolen Fransenlooks waren nämlich ganz klar ihre weißen Feder-Augenbrauen. Aber auch Kollegin Rita hat sich bei ihrem Bühnenoutfit eindeutig an den sexy Dessousmodels orientiert. Frei nach dem Motto "weniger ist mehr" trug die 27-Jährige einen knappen Spitzenbody und heiße Overknees – und stolzierte so im Partnerlook mit Topmodel Behati Prinsloo (30) über den Laufsteg!

Aber schon vor der Show bewies Rita auf dem Red Carpet, wie gut sie den Glamour-Look beherrscht. Dort präsentierte sie sich im bodenlangen, silbernen Kleid mindestens genauso sexy wie auf der Bühne. Absoluter Hingucker bei dieser Robe: der erstaunlich hohe Beinschlitz!

Getty Images Halsey bei der Victoria's Secret-Show

Getty Images Rita Ora und Behati Prinsloo auf dem Victoria's Secret-Catwalk

Getty Images Rita Ora bei der Victoria's Secret-Show 2018

