Die Händler von Bares für Rares können sich abseits der Show aufeinander verlassen! Wolfgang Pauritsch (46), Susanne Steiger (36), Fabian Kahl (27), Ludwig Hofmaier (76) und Walter Lehnertz (51) sind in der ZDF-Verkaufsshow in jeder Sendung auf der Suche nach potenziellen Schätzen – dabei geraten die Kunst-Kenner auch das eine oder andere Mal aneinander. Privat sind sie aber immer für einander da – diese Erfahrung hat die einzige Dame in der Show bereits gemacht: Susanne wurde von einem Kollegen aus einer brenzligen Situation gerettet!

Gegenüber Focus ließ die Schmuck-Expertin die Geschichte Revue passieren. Ihr Keller sei einmal unter Wasser gewesen – da habe sie Walter angerufen und um Hilfe gefragt: "Eine Stunde später kam er aus der Eifel angerollt mit Pumpen & Co. im Gepäck, um mir zu helfen – er ist immer für seine Freunde da, hat eine raue Schale, aber einen sehr weichen Kern." Ihn könne man wirklich nachts anrufen, wenn die Hütte brenne.

In dem Interview stellte sie außerdem klar, dass die Trödel-Sendung nicht gefaked sei: "Es gibt kein Drehbuch und wir drehen mit echten Menschen", sagte die 36-Jährige deutlich. Seid ihr Fans der Sendung? Stimmt ab!

ZDF / Guido Engels Walter Lehnertz, Händler bei "Bares für Rares"

Anzeige

ZDF/ Frank Hempel Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Fabian Kahl, Ludwig Hofmaier & Walter Lehnertz

Anzeige

ZDF / Guido Engels Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de