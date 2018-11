Zwischen all den Paar-Momenten mit seiner Liebsten nun auch mal Zeit für traute Zwillings-Zweisamkeit! Spätestens seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Cannes im Mai ist es offiziell: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind ein Paar. Seitdem turteln das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist durch die Weltgeschichte. Bei Konzertbesuchen, Urlauben und Ausflügen durfte Toms bessere Hälfte, sein zehn Minuten jüngerer Twin-Bruder Bill (29), nicht fehlen. Zum ersten Mal seit langer Zeit erwischten Fotografen die Geschwister ausnahmsweise ohne Heidi!

In Los Angeles liefen die Musiker Paparazzi vor die Linse. Offenbar hatten die Kaulitz-Knaben einen Bummel hinter sich, zumindest könnten Toms Tüten in der Hand ein Hinweis darauf sein. Während die Jungs über einen Parkplatz flanierten, war Heidi meilenweit entfernt in den Bergen. Wo genau, verriet die 45-Jährige auf ihrem Instagram-Account zwar nicht, doch die schneebedeckte Location dürfte wohl zu den Dreharbeiten von Germany's next Topmodel gehören.

Seit vergangener Woche steht die Modelmama für die 14. Staffel vor der Kamera und hat in Berlin inzwischen auch ihre Top 50 zusammengestellt. Die räumliche Distanz von Tom und von Bill wird wohl noch etwas länger dauern. Wie findet ihr, dass die drei so viel Zeit miteinander verbringen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de