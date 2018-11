So sieht vollkommenes Familienglück aus! Seit wenigen Wochen ist Hilary Duff (31) zweifache Mama: Ihr gemeinsames Töchterchen Banks Violet Bair mit On-Off-Freund Matthew Koma erblickte am 25. Oktober endlich das Licht der Welt. Seither hält die Schauspielerin ihre Fans auf ihrem Social-Media-Kanal über den Nachwuchs nur zu gern auf dem Laufenden. Jetzt bewies Hilary erneut mit einem superniedlichen Familien-Kuschel-Bild, wie sehr sie und ihr Liebster im Eltern-Himmel schweben!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Hilary nun ein Foto vom heimischen Sofa, das bei den Supportern wohl Schnappatmungen auslösen dürfte: Sichtlich zufrieden grinst die "Lizzie McGuire"-Darstellerin in die Kamera und lehnt sich verschmust an Matthews Schulter an. Der frischgebackene stolze Vater hält sein kleines, schlafendes Mädchen fest im Arm. Der Schnappschuss gibt zudem besten Blick auf die neue auffällige Haarfarbe des Musikers: rosa! Scheint so, als sei hier jemand einfach total im Baby-Girl-Fieber!

Den Eindruck, dass Hilary das Mutter-Dasein voll und ganz genießt, bestätigte sie selbst erst kürzlich in einem Interview. In einem Schwangerschafts-Podcast, den das Magazin People veröffentlichte, verriet die 31-Jährige: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so erfüllt und glücklich sein könnte."

Instagram / hilaryduff Banks Violet Bair, Tochter von Hilary Duff und Matthew Koma

Instagram / matthewkoma Matthew Koma und Banks Violet Bair

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Banks Violet Bair

