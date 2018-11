Was für ein Katz-und-Maus-Spiel! Seitdem Kourtney Kardashian (39) sich von Toyboy Younes Bendjima (25) getrennt hat, lässt die älteste Kardashian-Schwester nichts anbrennen. Ständig wird sie mit verschiedenen Herren gesichtet. Vor allem aber das Male-Model Luka Sabbat tauchte oftmals an der Seite der Brünetten auf. Kürzlich hieß es dann jedoch, dass das Feuer zwischen den beiden schon wieder erloschen sei – denn Luka wurde mit einer anderen Frau erwischt. Dieser Fremdflirt hat bei Kourtney angeblich den Jagdtrieb geweckt: Sie soll wieder richtig scharf auf Luka sein!

"Kourtney trifft sich wieder mit Luka und sie steht mehr denn je auf ihn, weil er so getan hat, als sei er schwer zu haben", verriet eine Quelle gegenüber Hollywood Life. Der Reality-Star und der Hottie seien nie exklusiv gewesen, obwohl Luka es sich gewünscht habe. "Das hat Kourtney dann ziemlich gestresst. Sie hat ihn weggestoßen und er hat angefangen, mit anderen Mädels abzuhängen." Das habe letztendlich dazu geführt, dass die 39-Jährige ihr Interesse an ihm wiedergefunden hat.

Erst kürzlich wurde Kourtney noch beim heftigen Flirten mit French Montana (34), dem Ex ihrer Schwester Khloe Kardashian (34), gesichtet. Für ihr aufregendes Liebesleben gebe es jedoch eine traurige Erklärung, wie der Insider weiter bekannt gab: "Kourtney hat sich in einen totalen Player verwandelt. Ihre Schwestern denken, dass sie jede Art von richtiger Beziehung umgeht, um nicht erneut verletzt zu werden." Sie selbst behaupte hingegen, dass sie einfach Spaß haben will, solange sie noch kann.

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

Anzeige

Splash News Luka Sabbat in West Hollywood

Anzeige

Splash News Luka Sabbat und Kourtney Kardashian, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de