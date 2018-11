Dream Renee Kardashian (2) feiert Geburtstag – und alle gratulieren! Am 10. November 2016 erblickte die Tochter von Blac Chyna (30) und Rob Kardashian (31) das Licht der Welt, die mittlerweile getrennte Wege gehen. Anlässlich ihres Jubiläums postete Mama Chyna nun süße Throwback-Pics von ihrer Prinzessin und widmete ihr darunter eine rührende Liebeserklärung. Auch Dreams Oma und Tanten überschütteten das Geburtstagskind mit niedlichen Glückwünschen!

"Es bringt mir so viel Freude, dir dabei zuzusehen, wie du zu dem allerschönsten, süßesten und freundlichsten kleinen Mädchen heranwächst", beglückwünschte Großmutter Kris Jenner (63) ihre Enkelin via Instagram und veröffentlichte eine putzige Bilderreihe von Dream dazu. Tantchen Kim Kardashian (38) richtete ebenfalls liebevolle Worte an ihre Nichte: "Mein Baby Dream, Happy Birthday! [...] Saint liebt dich über alles, genauso wie ich", schrieb die Dreifachmama und teilte daneben ein altes Bild von sich und dem Geburtstagskind mit ihren Fans.

Auch Dreams Cousine True Thompson wurde kürzlich für ihren Ehrentag gefeiert – ihren halbjährigen Geburtstag! Zu diesem Anlass ließen die Kardashian-Jenner-Moms sich etwas ganz besonderes einfallen: Eine "Cousinen-Cupcake-Party", wie Khloe (34) die zauberhafte Runde aus Stormi, Chicago und Co taufte – in der Dream natürlich nicht fehlen durfte.

Instagram / krisjenner Dream Kardashian und Saint West

Instagram / kimkardashian Kim und Dream Kardashian

Instagram / khloekardashian Stormi Webster, True Thompson, Chicago West, Dream Kardashian und Saint West

