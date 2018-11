Erst hat Gina-Lisa Lohfink (32) gerade noch mal Glück gehabt – und dann großen Ärger! Am Ende der ersten Folge von Adam sucht Eva - Promis im Paradies stand die Skandalnudel kurz vor der Eliminierung. Tatsächlich hatten die beiden Herren der Schöpfung sie nur veralbert und sich dafür entschieden, ihre Mitstreiterin Mahta nach Hause zu schicken. Allerdings könnte die Blondine sich wenig später gewünscht haben, der Jacht vor Rhodos zu entfliehen: Konkurrentin Marina fühlte Gina nämlich gehörig auf den Zahn.

Die Sachbearbeiterin schien schon bei ihrer Ankunft in dem Format von der Anwesenheit des Ex-GNTM-Girls geflasht zu sein. Wenig später begann dann ihre große Fragestunde: "Was hattest du schon für Beziehungen? Warst du da auch mit Promis zusammen?" Die Frankfurterin wollte sich jedoch nur bedingt in die Karten schauen lassen. "Ja, auch", war ihre wenig informative Antwort. "Hattest du auch was mit Marc Terenzi", bohrte Marina daraufhin nach und erhielt auch nur ein knappes "Ja" als Bestätigung.

Im anschließenden Einzel-Interview platzte der 32-Jährigen dann der Kragen: "Das geht mir so auf den Sack. Kann ihr bitte jemand einen Maulkorb anlegen?" Aber vielleicht dürfte sich die Münchnerin auch mit der Präsenz von Jan Sokolowsky ablenken lassen. Der Love Island-Sieger von 2017 erklomm die Jacht am Ende der zweiten Folge.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Promiflash Marina, Martin und Gina-Lisa Lohfink bei "Adam sucht Eva" 2018

Anzeige

MG RTL D Marina, Gina-Lisa Lohfink, Antonino und Martin bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

MG RTL D Jan Sokolowsky, Kandidat bei "Adam sucht Eva"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de