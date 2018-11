Das dürfte ein herber Schock für Herzogin Meghan (37) sein. Gerade erst schien sich die gebürtige US-Amerikanerin an ihr Leben als Royal gewöhnt zu haben. Die ehemalige Schauspielerin ist seit einem halben Jahr mit Prinz Harry (34) verheiratet und überzeugte kürzlich bei ihrer ersten Reise in Namen des britischen Königshauses. Doch jetzt könnte diese Sicherheit wieder schwinden: Ihre persönliche Assistentin hat nun gekündigt.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, habe sich die Mitarbeiterin des Kensington Palace dazu entscheiden, ihren Job am königlichen Hof aufzugeben. Die nur als "Melissa" bekannte Assistentin sollte Meghan bei ihrer Eingewöhnung in das neue Umfeld helfen und ihr als Vertrauensperson zur Seite stehen. "Melissa ist eine sehr talentierte Person. Sie hat eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Royal Wedding im Mai gespielt und wird von allen vermisst werden", verriet ein Insider. Was die Gründe für ihren Abschied sind, ist nicht bekannt.

Tatsächlich ist das bereits die dritte Kündigung von Palastpersonal innerhalb sehr kurzer Zeit. Zuerst gab Harrys "rechte Hand" Lane Fox im Sommer nach fünf Jahren ihren Posten ab und dann zog Samantha Cohen nach. Die Australierin war siebzehn Jahre im Dienste der Royals und zuletzt für den Herzog und die Herzogin von Sussex zuständig. "Eine Mitarbeiterin zu verlieren, kommt vor. Aber gleich drei innerhalb weniger Monate zu verlieren, sieht aus, als gäbe es eine Massenflucht", kommentierte die Quelle.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan von Sussex in London

Phil Walter - Pool/Getty Images Herzogin Meghan von Sussex in Neuseeland

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

