Am 14. November feiert Prinz Charles (69) runden Geburtstag! Der britische Thronfolger wird dann bereits 70 Jahre alt. Bevor er sich bald so richtig hochleben lassen kann, reiste er gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Camilla (71) noch durch Gambia, Ghana und Nigeria. Bei einem offiziellen Staatsempfang in der größten nigerianischen Stadt Lagos traf Charles jetzt auf eine alte Bekannte: Supermodel Naomi Campbell (48)! Die machte dem Prinzen bei der Gelegenheit gleich ein Kompliment, das er sicher gern gehört hat.

Schon oft haben der 69-Jährige und die gebürtige Londonerin sich auf Events getroffen. Daher verbindet sie mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis. Naomi ist von ihrem Landsmann ganz begeistert und machte ihm nach dem Empfang in Nigeria ein tolles Kompliment, wie Daily Mail berichtete. "Er sieht fantastisch aus, auch viel jünger. Ich habe ihm gesagt, dass sein Geist jung ist. Er ist so ein Vorbild für mich", kam die 48-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Was wohl Camilla dazu sagt? Die war an dem Abend nämlich nicht mehr an Charles' Seite, weil sie aufgrund von Terminen schon vorher abreisen musste. Dass ihr Liebster von einem Topmodel in den Himmel gelobt wird, freut sie aber bestimmt.

Action Press / Joe Giddens/Empics Naomi Campbell und Prinz Charles bei einem Empfang in Nigeria

Action Press / SIPA PRESS Prinz Charles und Naomi Campbell im Juni 2001

Getty Images Prinz Charles in Ghana 2018

