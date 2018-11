Die Backstreet Boys begeistern nach wie vor die Massen! Der vergangene Freitag war ein absoluter Glückstag für alle Fans der Boygroup. Denn an diesem Tag veröffentlichte die Band nicht nur ihre neue Single "Chances", sondern kündigte im Netz auch ein weiteres Album und eine Welttournee an. Die weltweite Community des Quintetts flippte angesichts dieser Neuigkeit regelrecht aus. Selbst Nick (38), Brian (43), A.J. (40), Kevin (47) und Howie (45) hatten mit diesem Hype nicht gerechnet!

Anlässlich ihres 25-jährigen Bandjubiläums wollen es die Backstreet Boys 2019 so richtig krachen lassen. Mit ihren Social-Media-Posts vom vergangenen Freitag legten sie dafür bereits den perfekten Grundstein: In nur wenigen Stunden kassierte ihre Tourankündigung über 100.000 Instagram-Likes. "Wie cool! Euer Feedback war einfach unglaublich! Vielen Dank für eure Liebe", zeigte sich Brian im Netz total gerührt. Sein Bandkollege A.J. ist angesichts der Fan-Reaktion voller Tatendrang. "Ich kann es kaum noch erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen. Wir haben jede Menge Überraschungen für euch geplant, ihr solltet die Shows auf keinen Fall verpassen", heizte er die Vorfreude seiner Follower noch weiter an.

Auch die deutschen Fans waren am vergangenen Wochenende total aus dem Häuschen. Im Frühjahr 2019 werden die Backstreet Boys hierzulande gleich in fünf Städten auftreten. "Ich drehe gerade voll ab! Ich muss da unbedingt hin", "Da kann man doch die alten Zeiten noch einmal aufleben lassen" oder "Das ist die absolute Steigerung zum lauten Mitsingen im Auto", lauteten nur ein paar begeisterte Kommentare von Promilfash-Lesern.

ActionPress / SIPA PRESS Backstreet Boys beim iHeartRadio KIIS FM Wango Tango 2018

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images for 103.5 KTU Backstreet Boys in Wantagh City

Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS Backstreet Boys bei den Country Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de