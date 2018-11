Auf dem Platz erfolgreicher Torjäger, abseits des Rasens stolzer Familienvater! Für Profi-Kicker Cristiano Ronaldo (33) könnte es derzeit kaum besser laufen. Schon seit mehr als zwei Jahren ist der gebürtige Portugiese mit dem spanischen Model Georgina Rodriguez (23) zusammen. Im vergangenen Jahr dann bekamen die beiden Turteltäubchen mit Töchterchen Alana auch schon ihr erstes gemeinsames Kind. Zum ersten Geburtstag des kleinen Sprösslings teilte der Sportstar jetzt einen niedlichen Schnappschuss im Netz.

Auf dem Foto strahlt die kleine Maus zusammen mit ihren Geschwistern Mateo (1) und Eva um die Wette. Während das Geburtstagskind ein Schneewittchen-Kostüm trägt, präsentieren sich die Twins als Aschenputtel und Spider-Man. "Alles Gute, meine kleine Prinzessin! Ein Jahr voller Glück. Ich liebe dich", schrieb der 33-Jährige zu dem zuckersüßen Kinder-Pic auf Instagram. Die Fans zeigten sich von dem intimen Einblick begeistert und kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, wie die zwei Millionen Likes und 17.000 Kommentare in Reaktion auf das Foto beweisen.

Kurz zuvor hatte Georgina denselben Schnappschuss im Netz gepostet. "Ein weiterer Segen für unsere wunderbare Familie, die wir mit so viel Liebe aufgebaut haben", kommentiere die brünette Mama das Pic. Was sagt ihr zu dem Foto? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / cristiano Eva Maria, Mateo und Alana Martina, Kinder von Cristiano Ronaldo

Instagram/cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Urlaub

