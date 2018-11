Jetzt präsentiert Johnny Galecki (43) seine Liebste auch in der Öffentlichkeit! Seit Mitte September ist es offiziell: Der Schauspieler, der in der beliebten Comedy-Serie The Big Bang Theory die Figur Dr. Leonard Hofstadter verkörpert, ist in festen Händen. Das bestätigte er selbst mit einem süßen Pärchenfoto im Netz. Doch Johnny und sein Herzblatt, die 21-jährige Alaina Meyer, verbringen nicht nur ihre Freizeit miteinander: Am Sonntag gab das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich!

Die Turteltauben besuchten am Wochenende zusammen die People's Choice Awards in Santa Monica. Zu ihrem ersten gemeinsamen Auftritt trug der TV-Star einen dunkelblauen Anzug, während Alaina im kleinen Schwarzen auf dem Red Carpet glänzte. Passend dazu trug sie Stiefeletten mit Pfennigabsätzen. Via Instagram teilte die brünette Beauty nach der Veranstaltung ein Selfie mit ihrem Schatz, zu dem sie begeistert schrieb: "Die Award-Show mit meinem Baby hat so viel Spaß gemacht!"

Der 43-Jährige konnte an diesem Abend zwar keinen Preis mit nach Hause nehmen – der gelungenen Paar-Premiere tat das aber offenbar keinen Abbruch. Auch er postete einen Schnappschuss von dem Abend und betitelte die Momentaufnahme mit den Worten: "Zwei der wichtigsten Frauen in meinem Leben." Auf dem Bild sieht man ihn zusammen mit Alaina und seiner Ex-Freundin Sara Gilbert (43).

