Sind alle guten Dinge drei? Landwirt Andreas hat bei Bauer sucht Frau aktuell bereits die zweite Dame auf seinem Hof in Kanada zu Gast. Zunächst hatte der Cowboy Angelika auf seine Ranch eingeladen, doch ein Fleisch-Konflikt führte zur vorzeitigen Abreise der 62-Jährigen. Daraufhin kam Irmgard über den großen Teich, um das Herz des wortkargen Farmers zu erobern. Doch auch die Altenpflegerin hat kein Glück bei dem Wahl-Kanadier – denn in der heutigen Folge gab Andreas zu: Er schwärmt für eine andere Frau!

Die Hofwoche neigte sich für den Rancher und die Brillenträgerin in der aktuellen Episode bereits dem Ende zu – der richtige Augenblick, um Tacheles zu reden. Zwar sagte der Bartträger, dass er schon Schmetterlinge im Bauch habe, doch das reichte Irmgard nicht: "Ich würde mir wünschen, dass Andreas mich auch mal in den Arm nimmt. Ich werde ihn vermissen, aber ich will, dass er auch die Sehnsucht spürt", klagte sie in der Sendung. Danach sagte Andreas, wie es wirklich in ihm gefühlsmäßig aussieht: "Da ist eine andere Frau, ich glaube, ich habe mich auf dem Scheunenfest falsch entschieden."

Im Trailer für die kommende Ausgabe war auch bereits zu sehen, wer als dritte Teilnehmerin zu Andreas reist: Es ist Inge! "Ich kann nicht glauben, dass du jetzt wirklich bei mir bist", lässt der Bauer seinen Gefühlen in der nächste Woche freien Lauf. Glaubt ihr, dass es dieses Mal klappt? Stimmt ab!

MG RTL D Irmgard und Andreas bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Angelika, Andreas und Irmgard bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Andreas und Inka Bause (3.v.l.) mit seinen fünf Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

