Würde sie für ihn tatsächlich ihren Mann verlassen? Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Carmen (53) und Robert Geiss (54) bereits ein Paar und führen gemeinsam mit ihren Töchtern Davina Shakira (15) und Shania Tyra Maria (14) inzwischen ein luxuriöses Jetset-Leben. Nach all den Jahren kann Familienoberhaupt Robert seiner Liebsten eigentlich jeden Wunsch von den Augen ablesen – ein Mann schien dem Rheinländer nun aber dennoch mächtig Konkurrenz zu machen: Carmen spricht sogar davon, mit ihm durchzubrennen!

In der aktuellen Folge von Die Geissens sollte eigentlich Davinas Pool-Party zu ihrem 14. Geburtstag im Vordergrund stehen. Doch ein durchtrainierter Bodyguard brachte die Zweifach-Mutter völlig um den Verstand! Nelson hieß Carmens Objekt der Begierde und sollte während der Feier dafür sorgen, dass keinem der 200 Geburtstagsgäste etwas zustößt. Neben seinem Sinn für Sicherheit konnte der Beau bei der 53-Jährigen allerdings noch mit ganz anderen Qualitäten punkten: "Der Typ [...] ist der geilste Typ ever, ever und ever", schwärmte die "My City Miami"-Interpretin. Als ihr der Muskelmann dann auch noch sein Sixpack präsentierte, war es endgültig um Carmen geschehen. "Mein Gott, ich muss mich trennen!", seufzte die Blondine.

Und was sagte ihr Robert zu den Fremd-Schwärmereien seiner Gattin? Der nahm das Ganze mehr oder weniger gelassen: "Ich sag dir, der Nelson hat nur Muskeln, kein Hirn", behauptete der 54-jährige Unternehmer. Glaubt ihr, Robert ist auf Nelsons Körper neidisch? Stimmt in der Umfrage ab!

