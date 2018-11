Natascha Beil ist sauer! Dabei dürfte sie neulich noch so gut drauf gewesen sein: Vor einigen Tagen sah die Reality-TV-Beauty endlich ihre Love Island-BFF Julia wieder. Die Girls lernten sich in der Kuppelshow kennen und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Da es bei den Single-Ladys mit der Liebe nach dem Format nicht so richtig klappen wollte, lenkten sie sich am vergangenen Wochenende mit einem Mädelsabend in einem Frankfurter Club ab. Der Türsteher war von dem Duo nicht sonderlich angetan – und lästerte anschließend im Netz über die beiden!

"Lange Schlange vor der Tür. Zwei attraktive, aber (nach meinem Geschmack) leicht billig gestylte Mädels kommen direkt zum Eingang und fragen mich: 'Sag mal, gibt's einen Promibonus beim Einlass?'", zog der Sicherheitsbeamte auf seinem Facebook-Profil über sein Aufeinandertreffen mit Natascha und Julia her. Die Blondine ärgert sich mächtig über diese Ausführungen, denn sie hat die Situation ganz anders im Gedächtnis. Gemeinsam mit Julia hatte sie ihren Followern fest versprochen, in dem Club aufzukreuzen. Beim Einlass hätten sie jedoch eine ellenlange Schlange vorgefunden, durch die sie viel zu spät gekommen wären. Das Duo habe daher den Türsteher um Hilfe gebeten. "Daraufhin hat er uns gefragt, was wir gemacht haben. Da haben wir gesagt: 'Wir waren bei 'Love Island' dabei und deswegen warten viele auf uns.' Das war alles! Wir haben unseren Eintritt und unsere Getränke selbst bezahlt, es ging lediglich um die Zeit", erläutert die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Natascha ist entrüstet darüber, dass der Club-Angestellte anschließend im Netz schlecht über sie redete. "Ich finde das eine absolute Frechheit! Ich war das letzte Mal dort. Ich werde auch in keinen anderen Club gehen, in dem dieser Türsteher arbeitet", zieht sie ihre Konsequenzen. Könnt ihr ihren Ärger verstehen? Stimmt im Voting ab!

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, bekannt aus "Love Island"

Instagram / jules.loveisland.2018 Julia, "Love Island"-Kandidatin 2018

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil

