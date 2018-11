Er ist bald wieder auf den ganz großen Bühnen zu sehen! Michael Bublé (43) wird von vielen Fans für seine einzigartige Stimme geliebt. Doch seit über zwei Jahren hat der Kanadier kein Konzert mehr gegeben. Ein Hauptgrund, warum sich der "It's a Beautiful Day"-Interpret so lange aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat: Die Krebsdiagnose seines kleinen Sohnes Noah (5). Dem Wonneproppen geht es mittlerweile wieder gut – und sein Papa hat nun den Entschluss gefasst, wieder ins Rampenlicht zurückzukehren!

Denn Michael hat eine neue Tour geplant! Von Feburar bis November 2019 stehen 64 Auftritte in der ganzen Welt auf seiner Agenda. Auch die deutschen Fans dürfen sich auf gesangliche Kostproben ihres Idols freuen: Er spielt im Herbst acht Bühnenshows! Bei den Performances wird der Entertainer wohl auch sein neues Album "Love" promoten, an dem er in den vergangenen Monaten hart gearbeitet hat.

Ob dieser Showmarathon vielleicht nicht Michales Comeback, sondern vielmehr seine Abschiedstour sein wird? Zumindest hat der 43-Jährige dies in einem Interview mit Daily Mail so angedeutet: "Ich habe das perfekte Album gemacht, am Höhepunkt kann ich aufhören."

Getty Images Michael Bublé, Musiker

Instagram / michaelbuble Sänger Michael Bublé mit Sohn Noah

Getty Images Michael Bublé, kanadischer Sänger

