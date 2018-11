Trotz gemachter Brüste und Wespentaille: Jetzt ist Sophia Vegas (31) die Schwangerschaft endlich so richtig anzusehen! Die Reality-TV-Darstellerin hatte die frohe Botschaft im August während ihrer Promi Big Brother-Teilnahme verkündet. Seitdem hatte sich an ihrem Körper recht wenig verändert, bis vor Kurzem passte Sophia sogar noch in all ihre Klamotten. Im sechsten Schwanger-Monat wurde sie schließlich zum ersten Mal auf ihre gewachsene Körpermitte angesprochen – und das wird der Blondine jetzt sicher öfter passieren: Auf einem neuen Pic ist Sophias Kugel schon deutlich zu sehen!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige kürzlich ein Foto, das sie in einem knallengen pinkfarbenen Kleid inklusive XXL-Dekolleté zeigt. Bewusst lenkt die werdende Mama die Aufmerksamkeit des Betrachters aber auf ihren Babybauch, indem sie ihn sanft mit der Hand streichelt – und ihre Körpermitte scheint einen regelrechten Wachstumsschub gemacht zu haben! Trotz diverser chirurgischer Eingriffe scheint sich das Kind also ordentlich Platz verschafft zu haben.

Ganz gerührt kommentierte die Ex von Rotlichtgröße Bert Wollersheim (67) den Schnappschuss: "Zu den schönen Momenten einer Schwangerschaft gehört es doch, zu spüren, wie sich dein Baby von einer Seite zur anderen rollt." Diese Mama-Kind-Momente könne sie nicht beschreiben, sie wolle sie jetzt in erster Linie genießen. Mit Sophia freut sich auch Bald-Papa Dan Charlier. Er wolle nun verstärkt auf seine Freundin achten und sie auch mal zur Entspannung ermahnen, erzählte Sophia vor Kurzem im Interview mit RTL.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-Star

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas

