Oberbayer Stephan ließ in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau von Anfang an keine Zweifel darüber aufkommen, wie sehr ihm Kuppel-Kandidatin Steffi gefällt. Direkt bei der Ankunft begrüßte der Rindviehzüchter die 36-Jährige mit einem Po-Grabscher. Danach redete er ohne Unterlass über seinen (großen) Kinderwunsch, den er sich zusammen mit Steffi offenbar am liebsten direkt erfüllt hätte. Der 40-Jährige gibt also mächtig Vollgas – aber war die direkte Art des Farmers für Steffi wirklich in Ordnung?

"Wir hatten zwischendurch auch das Thema 12 Kinder, da war ich schon froh, dass wir auf vier runter waren", zeigt sich Steffi diese Woche bei Extra erleichtert und gleichzeitig amüsiert. Die Blondine ist ihrem Traum-Bauern jedenfalls nicht böse, denn: "Ich glaube, das war nur so der Wink mit dem Zaunpfahl, dass er noch eine Familie gründen will", erklärt sie weiter. Und was denkt der Hofbesitzer? Hatte er während der Hofwoche Angst, dass er Steffi mit seiner forschen Art vergraulen könnte? "Angst hatte ich keine, warum? Dann hätte ich wohl Pech gehabt", urteilt der Bauer ganz pragmatisch.

Der Stoppelbart-Träger muss sich auch gar keine Gedanken machen, denn für ihn und die Friseurmeisterin läuft es wunderbar. In der vergangenen Folge haben die beiden Turteltauben bei einer Heuschlacht sogar wild miteinander geknutscht. Und was sagt ihr zu Stephans Verhalten? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Stephan und Steffi beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

