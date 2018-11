Felix von Jascheroff (36) wird zum Action-Held! Als John Bachmann macht der Serienliebling bei GZSZ seit mehr als 16 Jahren den Kolle-Kiez unsicher. Der Bruder von Emily (Anne Menden, 33) und Philip (Jörn Schlönvoigt, 32) erlebte in der Serie schon so einige Höhen und Tiefen. Doch das Set der Daily scheint dem Schauspieler nicht genug, denn Felix erfüllt sich jetzt einen langjährigen Traum: Bei "Alarm für Cobra 11" spielt er einen Bösewicht!

Einmal mit "Alarm für Cobra 11"-Star Erdogan Atalay (52) über die Autobahn jagen: Dieser Wunsch geht für den 36-Jährigen laut RTL jetzt in Erfüllung! Anders als seine Soap-Serienrolle, die eher als netter Typ von nebenan bekannt ist, liebt Felix den Nervenkitzel. Dabei ist er alles andere als ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet. Der Serien-Hottie hat nämlich eine professionelle Stunt-Ausbildung absolviert. Wie überzeugend Felix' Stunts bei "Alarm für Cobra 11" sind, können die Fans im Frühjahr 2019 bestaunen. Dann wird die Folge mit dem GZSZ-Star ausgestrahlt.

Auch bei GZSZ durfte Felix erst kürzlich seine Action-Erfahrungen unter Beweis stellen. In der Jubiläums-Ausgabe auf Mallorca kämpfte er an den Klippen der Insel gegen Serien-Fiesling Erik (Patrick Heinrich, 33). Beide stürzten damals ins Meer. Auch in diesen Szenen spielte der John-Darsteller alle seine Stunts selbst.

RTL / Philipp Rathmer Felix von Jascheroff, Anne Menden und Jörn Schlönvoigt am Set von GZSZ

RTL John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ

MG RTL D / Benjamin Kampehl Felix von Jascheroff und Patrick Heinrich bei GZSZ

