Ist das nun das Ende für Vicky Pattisons (30) Traumhochzeit? Erst im Mai verkündete die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin, dass sie und ihr Liebster John Noble schon 2019 vor den Traualtar treten wollen. Selbst die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid war schon in vollem Gange. Mit der großen Liebe könnte nun aber endgültig Schluss sein: Ein Urlaubsvideo zeigt John beim heftigen Fremdflirten – und Vicky soll am Boden zerstört sein!

Wie die Zeitung The Sun berichtet, ist John gerade mit seinen Freunden im Männerurlaub in Dubai. Jetzt tauchte ein Video auf, in dem der Ehemann in spe sich in einem Club eng umschlungen an einer hübschen Blondine reibt. "Er benahm sich wie ein Single. Die blonde Frau saß auf seinem Schoß und sie sahen sehr vertraut miteinander aus", meinte ein Augenzeuge.

Vicky soll beim Anblick dieses Clips das Herz gebrochen sein, wie ein weiterer Insider verriet. "John hat sich ihr gegenüber extrem respektlos benommen und sie ist sehr traurig, dass sie ihm nicht trauen kann, wenn er alleine im Urlaub ist", wusste die Quelle. Ein endgültiges Liebes-Aus bedeutet dieser Vertrauensbruch aber wohl erst mal nicht. Vicky wolle noch einmal mit John über die ganze Sache reden und hoffe auf eine Erklärung für sein Verhalten.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, bekannt aus "Geordie Shore"

Instagram / vickypattison John Noble und Vicky Pattison

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Reality-TV-Star

