Vornehme Zurückhaltung war seine Sache bisher nicht. Als Thronfolger ist Prinz Charles (69) immer da, wo es brennt. Er mischt sich aktiv in die politische Debatte ein und nimmt auch sonst kein Blatt vor den Mund. Erinnert sei hier an seine Architektur-Schelte, bei der ein moderner Anbau zur Londoner Nationalgalerie schon mal zum "Furunkel" degradiert wird. Was aber, wenn Charles selbst den Thron besteigt? Dann soll Schluss sein damit: Der Prinz wird sich selbst einen Maulkorb verpassen.

In einer BBC-Dokumentation zu seinem 70. Geburtstag erklärt Prinz Charles, als König werde er sich aus jeder Form der politischen Debatte heraushalten. Ihm sei durchaus klar, dass er auf dem Thron anders agieren müsse als in der Position als Thronfolger. "Britische Monarchen dürfen sich nicht in die Politik einmischen", so Prinz Charles in aller Deutlichkeit. Er sei "nicht so dumm", diese Tatsache zu ignorieren.

Mit seinem Statement zum 70. Geburtstag nimmt Prinz Charles seinen ärgsten Kritikern den Wind aus den Segeln. Gerade aufgrund seiner klaren Positionen, zum Beispiel zum Thema Umweltschutz, war er zuvor teils heftig kritisiert worden. Als wenig hilfreich für sein neues Königs-Image könnten sich allerdings die Äußerungen seiner Frau, Herzogin Camilla (71), erweisen. Sie erklärte in der BBC-Doku, ihr Mann würde nur allzu gern "die Welt retten".

Tim Rooke - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles in Wadebridge

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles im Buckingham Palace, Oktober 2018

