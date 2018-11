Für Thomas Gottschalk (68) wurde ein Albtraum war! Seit tagen toben in Kalifornien schwere Waldbrände, die zur Evakuierung einer Viertelmillion Bewohner und zahlreichen abgebrannten Häusern führte. Auch die Villa des Moderators im Promi-Ort Malibu konnte nicht vor den Flammen gerettet werden. Der TV-Star befindet sich aktuell noch in Deutschland und berichtete jetzt, wie schlimm die Tage für ihn und seine Frau waren.

Thea Gottschalk begleitete ihren Mann nämlich nicht in die Heimat. Stattdessen wurde sie wegen der Brände von der Feuerwehr evakuiert. Für die 72-Jährige zählte in dem Moment nur eines: "Wie das in solchen Momenten so ist: Da gehst du nicht zum Safe und holst die Geburtsurkunde raus. Dann nimmst du nicht den Rilke von der Wand. Sie hat sich die Katzen geschnappt, Katzenfutter und die Katzenklos. Die Katzenklos sind gerettet, und mein Rilke ist verbrannt", erklärte Thomas im Interview bei Bayern 1. Ein wertvolles Exemplar des Gedichts "Der Panther" handschriftlich von Rainer Maria Rilke verfasst, schmückte die Wand in dem Anwesen, fiel allerdings den Flammen zum Opfer.

Trotz allem zeigte Thomas sich sehr besonnen. Auch seine weiteren Termine in Deutschland wolle er noch wahrnehmen, statt zurück nach Kalifornien zu fliegen: "Weil ich dort im Moment gar nichts machen kann. Man kann dort nicht hin. Es brennt noch, die Straßen sind gesperrt, es gibt keinen Strom."

